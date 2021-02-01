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متوعداً بفرض عقوبات.. بايدن يدعو جيش بورما إلى إعادة السلطة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلابا وأوقف اونغ سان سو تشي، الى إعادة السلطة "فورا"، متوعدا بفرض عقوبات على هذا البلد.

 

وقال بايدن في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا"، لافتا الى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت "بسبب التقدم المحرز لإرساء الديمقراطية" ستكون موضع مناقشة "فورية"، مشيرا الى ضرورة اتخاذ "التدابير المناسبة".

 

واكد بايدن أن "الولايات المتحدة ستدافع عن الديمقراطية اينما تعرضت للخطر".

 

ولتبرير الانقلاب الذي دانته عدة عواصم أجنبية، أكد العسكريون أن الانتخابات التشريعية في نوفمبر شابتها "مخالفات كبيرة" وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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