ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين بنحو 4 جنيهات، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وعالميا، قفز الذهب اليوم 0.9% إلى 1862.91 دولار للأوقية، في حين ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% لتسجل 1865.40 دولار.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بالبورصات العالمية، وتختلف الأسعار حسب المناطق وأنواع العيارات، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين نحو 932.5 جنيه، مقارنة بنحو 928 جنيها في التعاملات الصباحية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 816 جنيها، مقابل نحو 812 جنيها، في تعاملات الصباح.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 699.5 جنيه، في التعاملات المسائية، مقابل 696 جنيها، صباحا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية في مصر وسجل نحو 544 جنيها، مقارنة بنحو 541.25 جنيه في الصباح.

بينما قفز سعر جرام الذهب عيار 12 في التعاملات المسائية إلى 466.25 جنيه، مقابل 464 جنيها في التعاملات المبكرة.

صعد سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال التعاملات المسائية إلى 1860 دولارا، مقارنة بنحو 1848 دولارا صباحا.

وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) في المساء إلى نحو 6528 جنيها مقارنة بنحو 6496 جنيها في تعاملات الصباح.

ويتراجع الطلب الشعبي على الذهب في مصر خلال فصل الشتاء لندرة حفلات الزفاف والأعراس، وهي التي تشكل عامل الطلب الرئيسي بين الجمهور.

لكن يبقى الذهب الملاذ الآمن الرئيسي لصغار المدخرين المصريين كونه سهلا في الشراء والبيع، وخيارا مرنا لمواجهة التضخم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قال واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار الذهب في مصر أثر بشكل كبير على مبيعات المعدن الأصفر، وهو ما زاد الإقبال على شراء الفضة.

وأشار إلى شيوع ما يعرف بظاهرة "موضة الذهب الأبيض"، بعد الإقبال الكبير على الفضة، خاصة أن الفضة المستوردة تتميز بالموديلات الحديثة والمرصعة بالأحجار، كما أنها تطلى بشكل يجعل من الصعب التفرييق بينها وبين الذهب الأبيض.