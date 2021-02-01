أدلة متزايدة على وصول أسلحة إيرانية لمليشيا الحوثي

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

حذر خبراء الأمم المتحدة من "مجموعة متزايدة من الأدلة" على أن إيران ترسل أسلحة جديدة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن الذي مزقته الحرب، وذلك في تقرير يحذر من تدهور الأوضاع في البلاد و"عواقب وخيمة" على السكان المدنيين.



ووفقاً لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة سلمت مجلس الأمن تقريراً يخلص إلى أن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل إيران متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة للحوثيين"، وذلك في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

ويتضمن التقرير أيضاً الانتهاكات التي تقوم بها طهران في اليمن الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة للشعب اليمني بسبب الحرب بالوكالة التي تشنها إيران، فضلاً عن الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في حق الشعب اليمني يومياً.

وتشمل الأدلة الجديدة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق قنص وقاذفات، جميعها تحمل علامات تتفق مع تلك المصنوعة في إيران.