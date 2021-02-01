وزير الخارجية الأمريكي محذرا: إيران قد تكون على بعد أسابيع” من امتلاك السلاح النووي

المناطق - وكالات

حذر وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” من أن إيران قد تكون “على بعد أسابيع” من امتلاك القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.

وقال بلينكن أن طهران اقتربت من أن تكون قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، ونسبت إلى بلينكن قوله إن الأمر قد يستغرق “أسابيع” فقط إذا استمرت إيران في رفع القيود المفروضة على الاتفاق النووي.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي إذا فعلت إيران ذلك، ثم العمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة على اتفاقية “أطول وأقوى” تشمل قضايا أخرى.