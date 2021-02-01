الإعلام الأمني تعلن تدمير وكرين لـ'داعش' وتفجير عبوات بعملية أمنية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن تدمير وكرين لتنظيم "داعش" وتفجير عبوات بعملية "اسود الجزيرة".

وقالت الخلية في بيان لها، "انطلقت عملية اسود الجزيرة، صباح اليوم الإثنين، والتي شاركت فيها قطعات عمليات صلاح الدين المتمثلة باللواء ٩١ بالجيش العراقي والوية الحشد الشعبي ( لواء ٥١ ولواء ٢١ ولواء ٦ ولواء ٣٥) بالإضافة إلى فوج سوات صلاح الدين وأفواج طوارئ شرطة صلاح الدين، وكذلك قطعات غرب نينوى متمثلة بتشكيلات الفرقة العشرين ولواء ٤٤ انصار المرجعية والحشد العشائري في غرب نينوى والمشتركة مع تشكيلات الفرقة السابعة والحشد العشائري".

وأضافت " تمكنت القطعات ضمن قاطع المسؤولية من القاء القبض على متهمين اثنين وتدمير وكرين للإرهابيين وتفجير ٤ عبوات ناسفة تحت السيطرة، فضلا عن معالجة منزل مفخخ وتدمير نفق، وضبط دراجتين ناريتين، ومازالت العملية مستمرة".