الإعلام والاتصالات تعلن تسديد آسياسيل ديونها وإطلاق خدمات الجيل الرابع

أعلنتت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، تسديد شركة آسياسيل ديونها وتوقيع ملحق عقد التجديد وإطلاق خدمات الجيل الرابع.



وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 نسخة منه، إنها "ملتزمة بحكم استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية وقرارات مجلس الأمناء الخاصة بعقد التجديد، وبعد استجابة شرطة آسياسيل للقرارات الصادرة عن الهيئة وتسديد جميع المبالغ والديون التي كانت بذمتها بتاريخ 31 كانون الثاني 2021، إلى هيئة الإعلام والاتصالات والهيئة العامة للضرائب".

وأضاف البيان "تم توقيع ملحق عقد التجديد وإطلاق خدمة الـ4G، لتوفير الخدمات بسرعات عالية وسعات كبيرة".

وأشارت إلى إنها "تحتفظ بحقها القانوني عن قيام شركة آسياسيل بإطلاق التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع قبل استكمال جميع متطلبات وتوقيع ملحق عقد التجديد".