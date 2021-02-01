انت الان تتابع خبر شنيشل يبحث عن لاعبين جدد خلال الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-01 | 18:00
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اكد مدرب فريق الزوراء بكرة القدم راضي شنيشل ان اضاعة ركلة الجزاء من قبل ضرغام إسماعيل لم تؤثر على خطط الفريق امام النجف والتي احتضنها ملعب النجف الدولي لصالح الجولة 16 من دوري الكرة الممتاز مساء أمس الاحد وانتهت بفوز النوارس بهدف نظيف.
وقال شنيشل إن "فريق النجف يملك عناصر ممتازة وصعب على ملعبه مباراة جوبه بانضباط والتزام تكتيكي من جانب الزوراء وكما قلت سابقا المهم في الفترة الحالية جمع النقاط في ظل وجود منافسين شرسين".
واشار الى ان "الفريق يبحث عن لاعبين يشكلون اضافة قوية خلال الانتقالات الشتوية الحالية حتى على مستوى المحترفين يجب ان تكون هناك مواصفات تفوق اللاعب المحلي ويكون نقطة تحول للفريق".
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