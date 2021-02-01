انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاءات والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، جاءت على النحو التالي:

أبو دشير --------------10

ابو غريب --------------17

الإسكان---------------5

الاعلام ----------------14

البياع-----------------25

الحرية----------------14

الخطيب---------------1

الدورة----------------12

الدولعي---------------3

السيدية--------------- 13

الشالجية --------------3

الشعلة ---------------13

الطارمية ---------------3

العامرية---------------8

العطيفية --------------7

العلاوي---------------3

الغزالية---------------3

القادسية --------------8

الكاظمية -------------12

المحمودية-----------22

المنصور--------------7

المواصلات------------5

الوشاش---------------1

اليرموك--------------7

حي الجامعة-----------8

حي الجهاد------------12

حي الخضراء-----------3

حي العامل------------7

حي العدل------------- 6

كرادة مريم-------------3

سكنة جانب الرصافة -----4