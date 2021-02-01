جرحى في عملية طعن ببروكسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام بلجيكية سقوط عدد من الجرحى في عملية طعن في محطة للقطارات بالعاصمة بروكسل.

يأتي ذلك عقب تحذير جهاز الأمن البلجيكي نهاية العام الماضي ، من أن الإسلام السياسي بما في ذلك النسخة التي يروج لها أردوغان وحزبه الحاكم وتنظيم الإخوان تشكل تهديدا للبلاد

وحذر جهاز الأمن البلجيكي من أن "الإسلام السياسي"، بما في ذلك النسخة التي يروج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، وتنظيم الإخوان تشكل تهديدا للبلاد.

جاء ذلك في التقرير السنوي لجهاز أمن الدولة البلجيكي (في إس إس إي)، الذي أدرج "الإسلاموية" (الإسلام السياسي) كأحد التهديدات التي تواجهها بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية.