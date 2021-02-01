أزمة نافالني.. روسيا تحدد إقامة مستشارته الإعلامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت محكمة روسية بتحديد إقامة كيرا يارميش، المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني حتى يوم 23 مارس/ آذار المقبل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم المحكمة قولها إن يارميش التي تعمل كمستشارة إعلامية لنافالني، متهمة بانتهاك قواعد كوفيد-19 خلال مظاهرة غير مصرح بها.



وخرج مؤيدو المعارض الروسي نافالني إلى شوارع موسكو وأقصى شرق البلاد، الأحد، احتجاجا على اعتقاله، رغم برودة الطقس.

ونددت روسيا بتدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي بشأن أزمة المعارض نافالني.

يأتي ذلك بعد أن أدانت واشنطن الرد "الوحشي" للسلطات الروسية على الاحتجاجات المؤيدة للمعارض نافالني.

ووصفت الخارجية الروسية التدخل الأمريكي بـ "الوقح" على خلفية تعليقها على المظاهرات الداعمة لنافالني.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ثاني عطلة أسبوعية على التوالي، رغم التحذيرات الرسمية التي ترافقها إجراءات قانونية.

وقررت السلطات التي تعتبر تلك التجمعات غير قانونية، الحد من دخول عدد من الشوارع وإغلاق محطات لقطار الأنفاق.

واعتقل نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب الذي حمّل موسكو المسؤولية وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.

وأمر القضاء باحتجازه حتى موعد محاكمته بتهمة انتهاكه شروط إدانته عام 2014 بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.