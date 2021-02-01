جو بايدن: واشنطن ستحاسب المسؤولين عن الانقلاب على الديمقراطية في ميانمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن الانقلاب على الديمقراطية في ميانمار.



وقال الرئيس الأمريكي، في تعليقه على الأوضاع في ميانمار: "سنراجع قوانين العقوبات وسنتخذ الإجراءات المناسبة بشأن استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه دبلوماسيون، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتزم بحث الوضع في ميانمار غدا الثلاثاء.

وخلال ساعات الليل نفذ الجيش في ميانمار، انقلابا أدانته دول مختلفة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة.

وأعربت رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من اعتقال أكثر من 45 شخصا بينهم برلمانيون في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة.

ودعت في بيان، الإثنين، الجيش في ميانمار إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة.

وتعهد الجيش في ميانمار بإجراء انتخابات جديدة وانتقال للسلطة بعد الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو تشي.

وفي بيان نُشر على موقعه في "فيسبوك" قال الجيش "سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب"، مشيرا إلى أنه سيجري"انتقالا للسلطة بعد تنظيم انتخابات عامة حرة وعادلة"، ما إن تنتهي فعالية حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة عام.