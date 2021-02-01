أمهات يمنيات يطالبن بإنقاذ 127 مريضا مختطفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أمس، مناشدة عاجلة لإنقاذ 127 مختطفا مريضا في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وحملت الرابطة في وقفة احتجاجية نفذتها أمس أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء الأطراف المتشاورة في الأردن حياة وسلامة جميع المختطفين والمعتقلين، وقالت «إنه وفي الوقت الذي تجلس فيه الأطراف اليمنية في الأردن على طاولة المشاورات، يقبع المئات من المدنيين خلف القضبان لأكثر من ست سنوات، بينهم العشرات من المرضى»، وطالبت بسرعة إطلاق سراح المختطفين المرضى قبل فوات الأوان.

وناشد البيان «على كل ضمير حي إنقاذ المختطفين والمعتقلين المرضى والعمل على إنهاء معاناة المئات من المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا».

وفي السياق كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، أن عدد التربويين الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية الإرهابية في الفترة من 21 سبتمبر 2014م إلى نوفمبر 2020م بلغ 22 تربويا، وتحتل فئة المعلمين المرتبة الأولى في الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي عناصر الحوثي بنسبة 16% من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب في اليمن البالغة 137 حالة.

وأشار إلى أن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين وهو المعلم صالح البشري، ولفت إلى أن محافظة الحديدة تحل أولا في عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، تليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد ثلاثة في كل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن حكومته ملتزمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق اليمنية دون استثناء، وإزالة الصعوبات التي قد تصادف نشاط المنظمات والوكالات الإغاثية. خصوصا بعد تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وقال خلال لقائه، عبر تقنية الفيديو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، «لقد تم إنشاء لجنة لتطوير آلية للتعامل مع جهود الإغاثة وتيسير وصول المساعدات، وكذا ضمان استمرار عمل القطاع الخاص والبنوك، خاصة في توفير المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين، خاصة في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية”.

ميدانيا نفذ الجيش الوطني هجوما واسعا على مناطق تمركز ميليشيات الحوثي بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وأكد قائد الكتيبة الأولى في لواء المجد العميد مراد الريشان، أن وحدات قتالية من المحور الشمالي في المنطقة السادسة قادت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين جنوب غرب (معسكر الخنجر)، وحققت تقدما واسعا في السيطرة على سلسلة جبلية قريبة من معسكر (صبرين) الاستراتيجي، وأشار إلى أن العملية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.

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