لعنة اضطهاد الروهينجا تسقط ديكتاتورة ميانمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزايد الخطر تجاه مسلمي الروهينجا، بعدما أعلن الجيش في ميانمار الانقلاب على الحكم وأسقط الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي التي ارتكبت جرائم ضد الجالية المسلمة، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، إلى جانب قادة الأحزاب الصغيرة، في مداهمات قبل الفجر في جميع أنحاء البلاد.

وسمى الجنرال «ميينت سوي»، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس حاكما للبلاد، وتولى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلينج السيطرة فعليا على السلطة في البلاد في ظل حالة الطوارئ المفروضة.

وتعطلت خطوط الإنترنت والهاتف أمس مع ظهور جنود في شوارع المدن الكبرى وتوقفت شاحنات للجيش أمام مبنى البلدية في يانجون، وشوهدت قوات في نايبيتاو عاصمة البلاد.

من هي أون سان سو تشي؟

مواليد 19 يونيو 1945

كانت تبلغ من العمر عامين عندما اغتيل والدها

سياسية وزعيمة، ابنة أونج سان، البطل الوطني في ميانمار

شغلت منصب مستشارة الدولة لتصبح الزعيمة الفعلية لميانمار

وضعت رهن الإقامة الجبرية عام 1989

حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1991

أطلق سراحها في يوليو 1995

وضعت رهن الإقامة الجبرية مجددا عام 2000

أطلق سراحها من جديد في 2010

اكتسح حزبها الانتخابات في 2015 وحكمت بالوكالة

اتهمت بالإبادة الجماعية

وتعيش البلاد تحت وطأة الخوف من حدوث انقلاب منذ أيام مع تصاعد التوترات بين الجيش وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، حيث رفض الجيش استبعاد توليه السلطة، وأشار إلى أنه قد يلغي الدستور.

وقال واي واي نو، ناشط من أقلية الروهينجا في ميانمار، عبر تويتر إن وزراء إقليميين ونشطاء طلابيين كانوا أيضا من بين المحتجزين، وجاءت المداهمات قبل ساعات من انعقاد البرلمان المنتخب حديثا في نايبيتاو.

ورفع ناشطون حقوقيون دعوى قضائية في الأرجنتين ضد مسؤولين كبار في ميانمار، ومن بينهم أون سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، يتهمونهم فيها بارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وقضت ميانمار قرابة خمسة عقود تحت الحكم العسكري قبل أن تبدأ عملية انتقال سياسي في عام 2010 شهدت إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين وإعلان حكم مدني جزئي.

وكانت سو تشي ، التي أمضت 15 عاما رهن الإقامة الجبرية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، من بين المفرج عنهم.

ووصلت سو تشي إلى السلطة في أكثر انتخابات حرية في البلاد منذ عقود في عام 2015 وسط موجة من التفاؤل الشديد أثارت آمالا واسعة النطاق لعصر ديمقراطي جديد في البلاد.