شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البلجيكية تقتل مسلحاً طعن عدة أشخاص في محطة للقطارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام بلجيكية، الاثنين، إن الشرطة حيدت مهاجماً طعن عدة أشخاص في إحدى محطات بروكسل للقطارات.

ونقلت عن الشرطة المحلية أن المعتدي تمكن من إصابة عدد من الأشخاص في محطة مترو في مولينبيك غرب بروكسل، لكنها لم تكشف عدد الجرحى أو الضحايا. وبحسب التقارير، تمكن المشتبه به من طعن امرأة في الحلق، وعدد من الركاب في بروكسل، قبل أن تقتله الشرطة.

ونقلت عن الشرطة قولها، إن الحادث ليس إرهابياً.