جامعة خليفة تنظم البرنامج الإرشادي للعام الأكاديمي 2021 افتراضياً

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، عن تنظيمها البرنامج الإرشادي للفصل الأكاديمي 2021 الذي امتد ثلاثة أيام أقيم خلالها البرنامج افتراضياً بهدف تمكين الطلبة المنضمين حديثاً في برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرنامج كلية الطب من الانخراط في المجتمع الجامعي الجديد والانتقال السلس إلى بيئة أكاديمية بحثية.

وتم تقسيم البرنامج إلى شقين يشملان اليوم الأول المخصص لطلبة البكالوريوس، والشق الآخر الذي يتضمن اليومين الثاني والثالث والمخصصين لطلبة الدراسات العليا وطلبة برنامج الطب التحضيري. ويهدف البرنامج إلى ضمان عملية انتقال الطلبة بشكل إيجابي وسلس إلى البيئة الأكاديمية الجديدة. ومن جهة أخرى، صُمم البرنامج في يوميه الثاني والثالث بشكل يتناسب مع متطلبات طلبة الدراسات العليا وطلبة برنامج الطب التحضيري من حيث التركيز على الحياة البحثية والبرامج ذات الصلة بالعلوم الطبية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «شهد البرنامج الإرشادي الافتراضي للعام الأكاديمي 2021، والذي امتد على مدار ثلاثة أيام، مشاركة كبيرة من قبل الطلبة الجدد، ما يؤكد جدية طموحاتهم وأهدافهم في الالتحاق بجامعة مرموقة توفر أفضل البرامج الأكاديمية التي تواكب قضايا العالم اليوم، والمساهمة في إعدادهم لسوق العمل، حيث تأتي جامعة خليفة في المركز الأول في دولة الإمارات ويشكل مجموع أعضاء الهيئات الأكاديمية في الدولة، والبالغ عددهم 178، 25% من قائمة جامعة ستانفورد لأفضل %2 من العلماء الأكثر تميزاً في الاقتباسات في سنة واحدة في عام 2019، ويعتبر هذا البرنامج والموجه للجيل الجديد من الطلبة عنصراً فاعلاً في مجال صقل المهارات في العلوم والتكنولوجيا، لذلك نرحب بالطلبة الجدد في بيئة علمية متميزة في جامعة خليفة».

وشملت جلسات اليوم الأول من البرنامج، والتي ركزت على طلبة برنامج البكالوريوس وذويهم، معلومات تتعلق بالشؤون الأكاديمية والخدمات التي تقدمها الجامعة عن طريق مجموعة من الأعضاء الأكاديميين ووحدة القبول والتسجيل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الطلابية والمكتبة والشؤون المالية، كما ساهم الموقع الإلكتروني المخصص للطلبة الجدد في توفير بيانات العديد من المصادر والمراجع القابلة للتحميل www.orientation.ae.

وقد تم تقديم نظرة عامة حول برامج طلبة الدراسات العليا والمرافق البحثية في الجامعة ومكاتب خدماتية أخرى في اليومين الثاني والثالث من البرنامج، كما مُنح الطلبة فرصة التفاعل مع أعضاء الهيئة الأكاديمية الذين قاموا بالإجابة عن جميع الاستفسارات افتراضياً، إضافة للاستفادة من الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله تحميل البيانات والمصادر الهامة.

يذكر أنه قد تم خلال البرنامج تعريف الطلبة بالمرافق البحثية في حرم الجامعة، والتي شملت ثلاثة معاهد بحثية، و18 مركزاً بحثياً متخصصاً، ومختبرين، برعاية بعض الشركاء و228 مختبراً و3 مرافق بحثية، ومشروعين بحثيين.