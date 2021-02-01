تحويلات المصريين في الخارج ترتفع إلى 27.1 مليار دولار في 11 شهرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 11.9%‏ بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار، مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيان من البنك المركزي اليوم الاثنين.

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر (نوفمبر 2019) بمعدل 27.9% بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، كما سجلت زيادة بمقدار 262.9 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (أكتوبر 2020).