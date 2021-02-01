5 قتلى في هجوم لحركة الشباب بالصومال

قتل 5 مدنيين على الأقل وأصيب 10 آخرون في هجوم شنه إسلاميون متطرفون من حركة «الشباب» على فندق بوسط مقديشو، كما أعلن الناطق باسم الشرطة الصومالية. وقال صادق دوديش، الناطق باسم الشرطة، خلال مؤتمر صحافي: «بين القتلى 5 مدنيين ومطلقو النار. 3 قتلوا وآخر فجر نفسه. الحصيلة قد تكون أعلى، وبعض الجرحى قد يتوفون متأثرين بجراحهم»، مضيفا أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح. وأوضحت وزارة الإعلام، في بيان، أن أحد الضحايا هو الجنرال محمد نور جلال، وهو مسؤول كبير سابق في الجيش ومعروف جدا في الصومال. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 3 قتلى و6 جرحى. وذكر علي آتو، وهو شاهد، لوكالة «فرانس برس»: «لم أشهد أبدا مثل هذا المستوى من الخراب».



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