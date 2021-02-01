جنوب أفريقيا تستقبل شحنة من لقاح كورونا لبدء حملة التطعيم

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبلت جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، طائرة محملة بأول شحنة من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت الحكومة إن مليون جرعة من اللقاح وصلت إلى مطار «أور تامبو» الدولي في العاصمة التجارية جوهانسبرج عصر اليوم.

كان الرئيس سيريل رامافوسا ووزير الصحة زويلي مخيزي ونائب الرئيس دافيد مابوزا الذي يرأس اللجنة الوزارية بشأن اللقاحات، في المطار لاستقبال الشحنة التي سوف تستخدم لتطعيم موظفي الصحة الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمجابهة المرض.

وسجلت دولة جنوب أفريقيا نحو 1,5 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 44 ألف وفاة، لتكون بهذا الدول الأكثر تضرراً من كوفيد-19 في القارة الأفريقية.