السيسي يدعو لتكاتف عربي ضد الإرهاب

عربي ودولي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباراي كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار، وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

جاء ذلك، خلال كلمة للرئيس السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية «للمنتدى العربي الاستخباري»، وذلك بمناسبة افتتاح مقره بالقاهرة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

كما شدد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات «أوطاننا» العزيزة، مناشداً المشاركين جميعاً بالتعاون والوقوف صفاً واحداً لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

من جانبهم؛ وجه المشاركون فى المنتدى من السادة رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح «مقر المنتدى العربي الاستخباري»، مؤكدين أهمية المنتدى منصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربي. من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية كافة.