شركات الأدوية تعد بتسريع إنتاج لقاح «كورونا» أمام الغضب في أوروبا

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وعدت شركات أدوية عدة، اليوم الاثنين، بتسريع إنتاج اللقاحات المضادة لـ«كوفيد» قبل وقت قصير من انعقاد قمة حول هذا الموضوع في برلين في ظل الانتقادات القاسية الموجهة للاتحاد الأوروبي بسبب إدارته للأزمة.

فقد أعلن المختبر الألماني «بايونتيك»، أنه سيسلم الاتحاد الأوروبي 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه المطور مع «فايزر» الأميركية في الربع الثاني من 2021.

في غضون ذلك تعهدت شركة باير الألمانية العملاقة إنتاج اللقاح الذي طورته شركة «كيورفاك» الألمانية أيضاً والذي قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن العمل جار على إصدار ترخيص باستخدامه.

وأوضح فرانتس فيرنر هاس رئيس شركة كيورفاك أن الهدف هو إنتاج 160 مليون جرعة في عام 2022. وهذه القدرات ستضاف إلى قدرات الإنتاج لدى شبكة «كيورفاك» الحالية والتي تبلغ 300 مليون جرعة هذا العام ومليار جرعة في عام 2022.

والأحد، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن المجموعة الأنغلو - سويدية «أسترازينيكا» التي أثارت غضب القادة الأوروبيين بسبب التأخير في الإنتاج، ستوفر 9 ملايين جرعة إضافية عما أعلن الأسبوع الماضي، أو 40 مليون جرعة في الإجمال.