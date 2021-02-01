طهران تعلن عن إطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ 11 ثانية

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في نجاحها بتجربة إطلاق صاروخ جديد قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.

وأضافت أن الصاروخ الجديد يعتبر الأول من نوعه الذي يطلق على مرحلتين، ويعمل بالوقود الصلب.

وتأتي هذه التجربة في ظل التوتر المستمر بين أميركا وإيران حول الاتفاق النووي، حيث صرح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن إيران اقتربت من صناعة مواد تستخدم في الأسلحة النووية.

كما شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن إيران قد تكون على بعد أسابيع فقط من امتلاك مواد لازمة لسلاح نووي، إذا واصلت خرق الاتفاق.

وأشار إلى استعداد الإدارة الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الالتزام بكافة بنوده، مضيفا أن بلاده تسعى بالتعاون مع الشركاء للوصول إلى اتفاق أشمل وأوسع مع إيران.

إلى ذلك، قال: “سنأخذ وقتا لتقييم عودة إيران للاتفاق النووي قبل أي خطوة من قبلنا”