الإمارات والكويت ضمن الخمسة الأوائل بقائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ 21 دقيقة

حافظت هيئة استثمار أبو ظبي (أديا) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، على مركزيهما الثالث والخامس على التوالي، ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وأظهر أحدث تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية، أن أصول هيئة استثمار أبو ظبي بلغت 579.6 مليار دولار، بداية العام الجاري، في حين بلغت موجودات الصندوق الكويتي 533.7 مليار دولار، بحسب “إرم نيوز”.

وحل صندوق تقاعد الحكومة النرويجية في المركز الأول، بحجم أصول بلغ حوالي 1.122 تريليون دولار، تلته مؤسسة الاستثمار الصينية، التي بلغت موجوداتها نحو 1.045 تريليون دولار.

وبين التقرير أن هيئة النقد في هونغ كونغ جاءت في المركز الرابع، بامتلاكها حوالي 576 مليار دولار، في حين جاءت مؤسسة الاستثمار في سنغافورة في المركز السادس بأصول بلغت حوالي 453.2 مليار دولار.