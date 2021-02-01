عشية تسلمها الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.. المغرب يبحث مع الكونغو تطوير علاقاتهما الثنائية

جدة - عبدالحي حسين - أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، في الرباط، مباحثات مع فرانسوا بيا، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال الأمن.

وتأتي هذه المباحثات عقب رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، التي سلمها له الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، شهر دجنبر الماضي.

وتباحث المسؤولان، خلال اللقاء المذكور، حول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها أكثر، كما تطرقا إلى التحديات الأمنية في المنطقة والقارة الإفريقية، وذلك في سياق متسم بالخطر الإرهابي.

ويأتي اللقاء ذاته عشية بداية ولاية الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، على رأس الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، حيث يخلف نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا.