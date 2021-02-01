إسبانيا تمدد إغلاق سبتة ومليلية المحتلتين إلى نهاية فبراير الجاري بسبب كورونا

جدة - عبدالحي حسين - مددت إسبانيا، إغلاق المدينتين المحتلتين، سبتة، ومليلية، مع المغرب، ابتداء من مساء اليوم الاثنين، وإلى غاية نهاية شهر فبراير الجاري.

وقالت وسائل إعلام إسبانية اليوم، إن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نشر فيه قرار لوزير الداخلية ينص على الاستمرار في إغلاق المدينتين المحتلتين لمعابرهما مع المغرب، ابتداء من منتصف مساء اليوم، وإلى غاية 28 من شهر فبراير الجاري.

والسلطات الاسبانية قالت إنها اعتمدت في قرارها على توصية الاتحاد الأوربي بشأن التقيد المؤقت للسفر غير الضروري، بسبب الجائحة.

ويضاف الإغلاق المذكور من قبل الجانب الإسباني، إلى ذلك الذي حافظ عليه المغرب، منذ 13 مارس 2020، مع بداية أزمة فيروس كورونا، إذ كان قد قرر الاغلاق من جانب واحد، بعد أن أعطى إشعارا قبل ثماني ساعات.

اغلاق المدينتين المحتلتين، من الجانبين، (المغربي والإسباني) خلف مأساة إنسانية، بدأت بالعالقين، الذين انتظروا لأشهر، قبل أن يعودوا، ومست الآلاف من سكان المدن المغربية المجاورة، والذين تضررت أنشطتهم الاقتصادية بشكل بالغ.