محنة فنانة…عائشة ماهماه: “الطوبات” تسكن معي في المنزل.. تعبت وأخاف أن تأكلني بعد موتي

جدة - عبدالحي حسين - اشتكت الفنانة عائشة ماهماه من الوضع، الذي تعيشه مضطرة في بيتها، حيث تعاني انتشار الجرذان، التي استوطنته، مع صعوبة في إيجاد بيت آخر تكتريه.

ونشرت عائشة ماهماه، صباح اليوم الاثنين، منشورا فايسبوكيا تحكي فيه عن معاناتها، وقالت: “كل الناس تحارب كورونا والحمد لله جاء التلقيح.. وأنا لازلت في حرب “مع الطوبات هججوني من بيتي” وأسأل الله أن أجد بيتا أسكنه رغم غلاء الكراء”.

وأضافت الممثلة المغربية: “شكرا لكل من يحاول مساعدتي في إيجاد بيت يناسبني… يارب بلغني أمنيتي بكرمك لأني لا أنام ( كرونا والطوبات بزاف علي ) أفرجها يارب…تعبت يارب أفرجها من عندك”.

ماهماه سلطت الضوء أكثر على معاناتها في إيجاد مسكن بديل، إذ إلى جانب غلاء الكراء، قالت إن الكثير من المكترين يرفضون التعامل معها، لأنها امرأة وحيدة.

وكتبت ماهماه في التعليق: “قهروني السماسرة ولم يجدوا لي بيتا أو حتى غرفة تناسبني… أعلم أن سومة الكراء ارتفعت، لكن لابد أن أجد بيتا أموت فيه براحتي، فلا أعلم متى يحين الرحيل، أخاف أن تأكلني “الطوبات” إن بقيت في هذا البيت…لا أسأل مالا أبدا أرجو ممن لهم بيوتا فارغة أن لا يرفضوا كراءها لي رغم أني امرأة وحيدة… لماذا يرفضون التعامل معي؟؟؟؟”.

وناشدت ماهماه المكترين عدم رفض التعامل معها، كونها تحترم الجميع، مضيفة فليرحموني، ويساعدوني في إيجاد بيت يناسبني، وشكرا”.