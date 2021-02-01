المديرية العامة للضرائب تطلق خدمة حجز المواعيد عبر الأنترنت

جدة - عبدالحي حسين - أطلقت المديرية العامة للضرائب، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، خدمة حجز المواعيد عبر الأنترنت.

وأفاد بلاغ للمديرية بأن هذه المنصة، المصممة بطريقة بسيطة، ومريحة، تتيح للمستخدمين استثمارا أفضل للوقت، ولتحديد مواعيدهم، حسب جاهزيتهم، للقاء الشخص المكلف بمعالجة ملفهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن الولوج إلى خدمة حجز المواعيد عبر الأنترنت عن طريق بوابة الخاصة بـالمديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma، مع إمكانية تنزيل تطبيق الهاتف المحمول “daribati” من منصات Play Store (Android) وApp Store ( IOS).