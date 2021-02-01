الممثلة زينب ناجم: أمضيت وقتا طويلا في صالونات الحلاقة للتدرب على دور “كوافورة”-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - كشفت الممثلة زينب الناجم، عن جانب من الاستعدادات التي يقوم بها الممثلون قبل القيام بأي دور يسند لهم، وذلك أثناء حديثها عن دورها في مسلسل القناة الأولى الجديد “صلا وسلام”

وتشخص زينب الناجم في المسلسل المذكور، دور ثورية وهي خبیرة تجمیل ومصففة شعر، وقالت عن ذلك في حديثها لـ”اليوم 24″، إنها استعدت للدور بتخصيص وقت لزيارة صالونات التجميل، والتركيز على طريقة عملهم، وتعاملهن مع زبنائهن وملاحظة أدق التفاصيل.

وأضافت زينب الناجم، أنها خضعت بزيارتها الصالونات، لشبه تدريب، وقد أضحت ملمة بتقنيات تصفيف الشعر كذلك.

وتجسد زينب ناجم دور صديقة بطلة المسلسل كريمة تتسم بالإيجابیة والإخلاص، وتعاني من خيانة زوجها، لكنها تتغاضى عنها حفاظا على أسرتهما.