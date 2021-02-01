جامعة العربية تحتفل بيوم المرأة العربية وتشيد بدورها في مواجهة كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

أعربت جامعة الدول العربية عن تقديرها لجهود الدول العربية التي بادرت بوضع خطط وطنية ومحلية وإستراتيجيات وسياسات متكاملة للتصدي لانتشار جائحة كورونا والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية، خاصة على المرأة والفتاة والأطفال والعائلة بصفة عامة.



وأشادت الجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العربية، الذي يصادف الأول من فبراير من كل عام، بما قدمته المرأة العربية من أدوار استثنائية خلال تلك الأزمة، خاصة أن النساء تشكل ما يقرب من 70% من الأطقم الطبية والتمريض بناء على الإحصاءات الدولية الأخيرة التي تواجه الجائحة، إلى جانب المرأة العاملة والمعيلة التي كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا وحماية أسرهن.