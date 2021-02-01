حصني ينتقل رسمياً الى الشرطة

أعلن اللاعب علي حصني عن انتقاله رسمياً إلى نادي الشرطة، بعد أن تلقى عرضاً رسميا من النادي لضمه.



وقال حصني في حديث خاص لـ الخليج 365، إنه "أكمل إجراءات التوقيع مع نادي الشرطة بشكل كامل وتم الترحيب من قبل الادارة واتمنى ان اكون اضافة جيدة للفريق لتكون عودتي للمنتخب الوطني عبر بوابة القيثارة".