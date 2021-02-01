المالية النيابية تعلن مواصلة مناقشة موازنة 2021 وتطلب استضافة وزير التخطيط

وقالت اللجنة في بيان، إنها "عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء، اليوم الاثنين اجتماعها السابع والثلاثين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".وناقشت اللجنة بحسب البيان "مجموعةً من الطلبات المقدمة لها من مؤسسات حكومية وجهات اقتصادية من القطاع الخاص تحوي مقترحات وآراء تدعم الاقتصاد الوطني وتحفز السوق وتستثمر الطاقة الشبابية في البلد، حيث تباحثت اللجنة بشأن تلك المقترحات بشكل مستفيض والعمل على تضمينها كنصوص في مسودة القانون".

كما وجهت اللجنة المالية بـ"إستضافة وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة بعض المواد في مسودة قانون الموازنة والتباحث بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي عنها".