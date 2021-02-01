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اجرءات امنية جديدة حول لاعب المان 'مارسيال'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-01 | 16:40

اجرءات امنية جديدة حول لاعب المان

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اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي مانشستر يونايتد عزز الاجراءات الامنية المتعلقة بلاعبه الفرنسي انتوني مارسيال، بعد التهديدات العنصرية التي تلقاها مارسيال وزوجته اثر نهاية مباراة فريقه مع نادي شيفيلد يونايتد.

واضافت الصحيفة ان اللاعب الفرنسي تعرض للعنف العنصري مع نهاية الموسم السابق، اثر الخسارة امام شيفيلد.

 

وكان نادي مانشستر يونايتد الانكليزي قد اعرب عن إستنكاره الشديد من الإساءات العنصرية التي تعرض لها نجماه أنتوني مارسيال وأكسيل توانزيبي بعد الخسارة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 يوم الأربعاء في الدوري الانكليزي الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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