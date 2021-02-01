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واشنطن تتحدث عن مقتل خاشقجي وتكشف عن تحرك تجاه الرياض

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن​ مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي "عملا مشينا".
وقال بلينكن في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان عملا مشينا ضد صحفي مقيم في الولايات المتحدة".

وصرح بأن "إدارة الرئيس بايدن تراجع علاقتها مع لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأمريكية".


ورفض إدانة ، الذي "خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه أمر بقتل خاشقجي".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في سبتمبر إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في القضية.

وأصدرت المحكمة أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية طبقا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب المتحدث باسم النيابة العامة حينها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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