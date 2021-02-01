شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن في بولندا لن يتلقوا جرعات لقاح "أسترازينيكا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو - رويترز

قال الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في بولندا الاثنين إن كبار السن في البلاد لن يتلقوا لقاح أسترازينيكا، لكنه أضاف أن قراراً نهائياً سوف يصدر بعد توصيات خبراء طبيين.

وأجازت الجهة المنظمة لتعاطي الأدوية في أوروبا يوم الجمعة لقاح أسترازينيكا/جامعة أكسفورد لمن هم أكبر من 18 عاماً؛ لكنها قالت إنه لا توجد إلى الآن نتائج كافية بالنسبة لمن هم أكبر من 55 عاماً لتحديد مفعول اللقاح بالنسبة لهم.

وفي مؤتمر صحفي قال ميخال ديبوراتشوك كبير مساعدي رئيس الوزراء، والذي تولى مسؤولية اللقاحات: "إذا كنا نتحدث عن قرار المجلس الطبي، فنحن نتوقعه في الأيام المقبلة، وربما في الساعات المقبلة، لكن من الواضح أن كبار السن لن يتم تحصينهم بتلك الجرعة".

وأضاف: "نحن في انتظار توصية واضحة من المجلس الطبي، وعندئذ سنتخذ قراراً".

ويوم الخميس أوصت لجنة اللقاحات في ألمانيا بأن يتلقى لقاح أسترازينيكا فقط من هم بين 18 و64 عاماً، وأوصى بالشيء نفسه الخبراء الطبيون في النمسا يوم الأحد.