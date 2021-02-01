شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات ثلجية تودي بحياة أربعة أشخاص في النمسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - أ ف ب

قضى أربعة أشخاص إثر انهيارات ثلجية منذ نهاية الأسبوع الفائت في النمسا، على ما أعلنت شرطة منطقة تيرول غرب البلاد.

وأشارت الشرطة في بيان الاثنين إلى أن رجلاً في سن السابعة والثلاثين وامرأة في الثامنة والثلاثين متحدرين من المناطق المجاورة «أطلقا انهياراً ثلجياً على علو 2100 متر» في منطقة سيلراين صباح السبت.

ولفتت إلى أن الثلوج «طمرتهما تماماً» ولم يعثر على جثتيهما سوى مساء الأحد.

وكانت الشرطة أعلنت السبت عن مقتل ألماني في سن السادسة عشرة في منطقة كوتاي، وهو لم يكن مزوداً بجهاز رصد، وكان يتزلج خارج المسار مع صديقين على علو يفوق 2600 متر، عندما تعرض لانهيار ثلجي.

كذلك قضى نمساوي في سن الثامنة والأربعين في انهيار ثلجي، فيما كان يتنقل السبت على مزلاجين على علو 2327 متراً في محطة أكسامير ليزوم خارج المساحة المسموح بها.

وإضافة إلى الحوادث الثلاثة، وقعت أربعة انهيارات ثلجية السبت في تيرول من دون أن تسفر عن وفيات.