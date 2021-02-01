شكرا لقرائتكم خبر عن «توصيات» استشاري الشارقة تؤكد أهمية استكمال مشاريع الرصف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية استكمال هيئة الطرق والمواصلات، مشاريع الرصف في مدن إمارة الشارقة ومناطقها، وفق خطة معلنة تعطى فيها الأولية للضواحي الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح الإثنين، الذي عقد في مقر المجلس، لإعداد توصياتها بمناقشة سياسة الهيئة.

ويأتي اجتماع اللجنة، بعد أن ناقش المجلس في جلسته السابقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي العاشر، مشاريع الهيئة، وإدراج بند التوصيات ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، المقرر عقدها في 4 فبراير.

ترأس الاجتماع الدكتور عبدالله الدرمكي، رئيس اللجنة، بحضور أعضائها: محمد علي محمد النقبي، مقرر اللجنة، وأحمد الزعابي، ومحمد الزعابي، وعلي الكتبي، ومحمد الكتبي، وسالم الجزيعي، ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن خادم.

وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها الأعضاء خلال مناقشة سياسة الهيئة، متطرقة إلى أهم الرؤى التي تعزز أدوارها وجهودها وتنفيذ أعمالها المهمه في سواء في تعزيز منظومة المواصلات العامة واستكمال شبكة الرصف.

وصاغت اللجنة خلال اجتماعها، مسودة التوصيات على ضوء المناقشة، وأقرت صياغة توصيات تتناول أعمال الهيئة ومهامها تمهيدا لعرضها على المجلس، لدراستها وإقرارها.