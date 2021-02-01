شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تقدّم 360 ألف استشارة طبية عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن إنجاز أكثر من 360 ألف استشارة طبية عن بعد، منذ بداية الجائحة وحتى الشهر الماضي، فيما قدم هذه الخدمة أكثر من 1500 طبيب.

وأوضح الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «صحة»، أن عدد المراجعين الذين يشعرون بالرضا الشديد تجاه خدمة التطبيب عن بعد بلغ 86%.

وأوضح المراجعون والمرضى أن الخدمات الطبية التي قدمتها «صحة» عن بعد، كانت أبسط وأسرع وأكثر أماناً وأسهل من أي وقت مضى، فيما تم صرف 11% من إجمالي الوصفات الطبية، عن بعد.