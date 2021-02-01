شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مختبرات دبي بالحصول على الاعتماد الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكدت هيئة الصحة في دبي ضرورة التزام بسياسة اعتماد المختبرات الطبية لتعزيز الجودة وسلامة المرضى ودقة الفحوصات والنتائج المخبرية والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأبلغت الهيئة اليوم جميع المختبرات الطبية المرخصة من قبلها بـتسعة متطلبات ومسؤوليات يجب عليهم القيام بها في مجال الاعتماد، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات.

وذكرت الهيئة أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخصة من قبلها الحصول على الاعتماد الدولي ، وأشارت إلى أن هذه السياسة تستهدف ضمان أعلى معايير الممارسة وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وزيادة الجودة العالمية، وأيضاً ضمان حصول جميع المختبرات الطبية المعنية على الاعتماد.