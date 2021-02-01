شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تؤجل اقتراحين برغبة بسبب عدم التمثيل من محافظة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عاطف ناصر، تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين- الزرقا المار أمام قريتى (محلة إنجاق، وبساط كريم الدين) - بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن رصف طريق ترعة الجمالية الأيسر بطول 8 كم – محافظة الدقهلية، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل مناسب لمحافظة الدقهلية فى الاجتماع، حيث اقتصر الحضور على رئيس مدينة ونائب رئيس مدينة.

وأكد النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن اللجنة لن تقبل إلا بحضور تمثيل لائق من المحافظات مع التأكيد على احترام من حضروا من المسئولين، مشيرا إلى أن التمثيل يجب أن يكون من المحافظ أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، فقط.

وتنظر اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ،وافق والاقتراح برغبة المقدم من النائب على عبد الونيس، بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- بمحافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط ما بين مركز ساقلتة، وشمال محافظة سوهاج وبين طريق البحر الأحمر- محافظة سوهاج.

كما يتناول الاجتماع، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب على عبد الونيس، بشأن إنشاء نفق أرضى بميدان المطبعة حدائق المعادى – محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن إعادة فتح مزلقان السكة الحديد، وعمل بوابات إلكترونية بقرية أبو عميرة بمدينة الزقازيق- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود رفعت البرمى، بشأن تشغيل رحلات قطار سكة حديد منوف- سرس الليان- الباجور- بنها القاهرة مباشرة بمعدل رحلتين يوميًا.