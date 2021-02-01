شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد ينتخب رئيس برلمانية "الشيوخ" الخميس ومنافسة بين "أبو شقة" و "الهضيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا لها يوم الخميس المقبل وذلك برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، ومن المنتظر أن تجرى خلال الاجتماع انتخابات المكتب التنفيذى لبيت الأمة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه بهاء أبو شقة رئيس الحزب، تعين كل من المهندس عبدالباسط الشرقاوى عضو مجلس النواب، والنائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، وياسين تاج الدين، القيادى بحزب الوفد، أعضاءً بالهيئة العليا للحزب.

كما تنتخب الهيئة العليا للوفد خلال اجتماعها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وهو المنصب الذى ينافس عليه كل من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، والدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ.