شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للبرلمان: 3.017 مليون مستفيد من خدمات الهلال الأحمر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن جمعية الهلال الأحمر المصرى تبذل بالتعاون مع الوزارة جهودا كبيرة فى مختلف المجالات، وأضافت أنه من بين هذه المجالات المجال الصحى عبر تقديم خدمات فى 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى الاجتماعى، والتدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة فى هذا المجال عدد3.017 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصرى يضم أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه أثناء أزمة جائحة كورونا تم تنفيذ عدد 3.950حملة تعقيم وتطهير استهدفت عدد 3,757 منشأة من المنشآت الحيوية بالدولة، كما تم تقديم الدعم النفسى لعدد 6.364 مستفيدا من المتأثرين بالفيروس داخل مناطق الحجر الصحى الوقائى، وللمصابين المتواجدين بالعزل الوقائي.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد 5.136 حملة توعية صحية بكافة محافظات الجمهورية لنشر الإرشادات السليمة للتعامل مع الفيروس استفاد منها عدد 2,064,420 مستفيدا وتوزيع عدد 30.236 حقيبة مستلزمات حماية.

وأوضحت أنه تم تنفيذ عدد 1.894 مهمة تنظيم لتجمعات المواطنين لمراعاة التباعد الاجتماعى ونشر رسائل التوعية بينهم بمكاتب هيئة البريد والمدارس وجموع الطلاب أثناء الامتحانات داخل الجامعات وغيرها استفاد منها عدد 757,600 مستفيد

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تبنت برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل، حيث تم زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32% ويتم توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالا.