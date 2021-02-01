إسرائيل وكوسوفو تقيمان علاقات دبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت كل من إسرائيل وكوسوفو، اليوم الاثنين، إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي ونظيره الكوسوفي ميليزا هاراديناي ستوبلا في مراسم أقيمت عبر الإنترنت، على إعلان مشترك لإقامة العلاقات. وقال أشكينازي، إنه وافق على «طلب كوسوفو الرسمي بفتح سفارة لها في القدس».

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن، في سبتمبر خلال قمة لإبرام اتفاق بين كوسوفو وصربيا، عزم كوسوفو وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية.

وشهدت تلك القمة إعلان كوسوفو، أنها ستعترف بإسرائيل، فيما قالت صربيا، إنها ستحذو حذو واشنطن في نقل سفارتها إلى القدس.

إلا أن صربيا لم تنقل، حتى الآن، سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

أما كوسوفو، فأشارت إلى استعدادها إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس.



