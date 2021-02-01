الجزائر تتسلم شحنة من لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلمت الجزائر، اليوم الاثنين، شحنة أولى من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وتتكون الشحنة من 50 ألف جرعة، وستليها شحنات أخرى قريباً.

كانت الجزائر تسلمت، الجمعة، 50 ألف جرعة أيضا من اللقاح الروسي «سبوتنيك في».

وأطلقت الجزائر، أول أمس السبت، حملة عامة للتطعيم للوقاية من فيروس كورونا وهي العملية التي ستسمر طيلة سنة 2021.

ووفقاً لبيان صادر عن زارة الصحة الجزائرية، أول أمس السبت، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 107122، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2888 حالة.