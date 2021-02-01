لبنان يعتقل 18 شخصاً على ارتباط بتنظيم داعش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أنه اعتقل 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجيش، في بيان، إن الاعتقالات جاءت نتيجة سلسلة «عمليات ميدانية» خلال الأسبوعين الماضيين في بلدة عرسال الحدودية في الشمال.

وجاء في البيان: «أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال، نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين، مجموعة من 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي».

وتابع: «وقد اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية».

كانت «جرود عرسال»، وهي منطقة قاحلة في الجبال الواقعة بين سوريا ولبنان، قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا، بما في ذلك تنظيم داعش المتشدد والجماعات المنتمية لتنظيم القاعدة المتطرف.