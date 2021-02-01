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كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبناء سفارة لها في القدس

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

كوسوفو

أعلنت إسرائيل وكوسوفو، اليوم الإثنين، إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، بعدما اعترفت هذه الدولة ذات الغالبية المسلمة بالقدس عاصمة للدولة العبرية.
ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي ونظيره الكوسوفي ميليزا هاراديناي ستوبلا، في مراسم أقيمت عبر تطبيق زوم، على إعلان مشترك لتطبيع العلاقات.

وقال أشكينازي إنه وافق على ”طلب كوسوفو الرسمي بفتح سفارة لها في القدس“.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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