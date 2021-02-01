الجزائر تعلن توصلها باول شحنة من لقاح أسترازينيكا.. 50 ألف جرعة

جدة - عبدالحي حسين - توصلت الجزائر، اليوم الاثنين، بأول شحنة من لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيورس كورنا، الذي تم تطويره بشراكة سويدية بريطانية، ويتم تصنعيه في الهند، وذكل بعدما توصلت في وقت سابق بشحنات من اللقاح الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن طائرة وصلت إلى مطار الهواري بومدين الدولي، في العاصمة، اليوم، كان على متنها 50 ألف جرعة من اللقاح البريطاني، الذي أشارت إلى أنه يعد الثاني، الذي تطلبه البلاد في إطار إستراتيجيتها، الرامية إلى مكافحة وباء كوفيد-19.

وتضاف الشحنة المذكورة إلى تلك التي استلمت، يوم الجمعة، على مستوى مطار بوفاريك العسكري (البليدة)، والمتمثلة في 50.000 جرعة من اللقاح الروسي سبتوتنيك V، وتبقى هذه الكميات المتوصل هزيلة جدا، إذا ما قورنت بحجم المطلوب، في بلد فيه نحو 40 مليون نسمة.

وفي سياق ذاته، فإن الصراع القائم دوليا من أجل الحصول على أكبر حصص من اللقاحات، تشير تقارير دولية، إلى أن الجزائر ستكون من بين آخر الدول، التي ستتمكن من تلقيح جميع مواطنيها ضد وباء كورونا، إذ يرتقب أن تمتد العملية على الأقل إلى منتصف عام 2023.