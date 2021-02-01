العثماني: خطاب التيئيس يضر البلاد ومن طالبوا الحكومة بالاستقالة مطالبون بالاعتذار للمغاربة

جدة - عبدالحي حسين - دافع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الانجازات، التي حققها المغرب في تدبير الجائحة، منتقدا خطاب “التيئيس” الذي قال إنه يضر البلاد.

وأضاف العثماني، في حديثه أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هناك “إخوان سامحهم الله اتهموا الحكومة بالعجز، ومنهم من طالبها بالاستقالة”، إذ طالبهم بالاعتذار،وقال: “يجب عليهم أن يعتذروا للمغاربة”.

وتحدث العثماني عن انطلاق عملية التلقيح، وقال إن الدفعات، التي توصل بها المغرب مكنت من إطلاق الحملة الوطنية في أحسن الظروف، معتبرا أن “تلقي الملك للقاح إشارة بليغة للمترددين، والمشككين في سلامته”.

واعتبر رئيس الحكومة أن اطلاق الحملة الوطنية محطة أساسية في مواجهة الجائحة، ستمكن من تحقيق التقدم في محاصرة الوباء، داعيا، في الوقت ذاته إلى عدم التهاون، بالقول: “يجب أن لا نتهاون أو نتراخى”.

وشدد العثماني على أن المقاربة، التي نهجتها البلاد في تدبير الجائحة، مكنت من تحقيق إنجازات متراكمة، وعدة أمور إيجابية لمصلحة المواطنين، والاقتصاد.