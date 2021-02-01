بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح فالنيفا الفرنسي

جدة - عبدالحي حسين - قالت شركة الأدوية الفرنسية “فالنيفا”، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية طلبت 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المقترح للشركة لعام 2022 ليصل إجمالي طلباتها إلى 100 مليون.

وأضافت الشركة ذاتها أنه لا يزال بإمكان بريطانيا طلب 90 مليون جرعة إضافية، ما بين 2023 و2025.

وأكدت الشركة نفسها، التي تتوقع الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر، أنها بدأت بالفعل الإنتاج التجاري في اسكتلندا.

وقال الرئيس المؤقت لفريق عمل اللقاحات الحكومي، كلاديف ديكس، في بيان، إن الموقع الاسكتلندي جاهز لتقديم اللقاح بمجرد أن يثبت أنه آمن، وفعال كما حصل على موافقة الهيأة البريطانية، المسؤولة عن الرعاية الصحية.

وصرحت وزيرة التجارة البريطانية، أمس الأحد، أنها واثقة من أن برنامج التطعيم في البلاد آمن في أعقاب خلاف مع الاتحاد الأوربي بشأن إمدادات اللقاح بعد تلقي ضمانات من بروكسل.

وكانت شركة “فالنيفا” قد نقلت عن رئيسها التنفيذي قوله في يناير الماضي إن الشركة تأمل في أن يتم البدء في استخدام لقاحها لكوفيد-19 في بريطانيا، بين يوليوز، وشتنبر.