بعد أيام قليلة من انطلاق الحملة.. المغرب يتمكن من تلقيح أزيد من 126 ألف شخص ضد كورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لمن شملهم التلقيح ضد كورونا، خلال الأيام الأولى من انطلاق الحملة.

وقالت الوزارة اليوم في بلاغ لها، أنه تم تلقيح أزيد من 126 ألف شخص ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود مساء أمس الأحد.

حملة التلقيح انطلقت الخميس الماضي، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعنيمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد”، ثم تسلم شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

وسجل المغرب أكثر من 471 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، توفي 8275 منهم، فيما تماثل ما يزيد عن 449 ألف منهم.