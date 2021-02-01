بوطازوت تدعم المحتوى المفيد على “يوتوب”

جدة - عبدالحي حسين - شنت الفنانة دنيا بوطازوت حملة لدعم المحتوى الهادف على منصة يوتوب، حيث تختار قنوات تقدم فيديوهات مفيدة لدعمها على قناتها.

وتخوض بوطازوت الحملة، بعد دخولها عالم اليوتوب، وإنتاجها فيديوهات تمكن جمهورها من تتتبعها، مشيرة إلى أنها تنوي دعم قناة مفيدة كل 15 يوما.

ونشرت بوطازوت، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو تقرب فيه الجمهور من جديدها، إذ إنها بصدد تصوير مسلسل بعنوان “بنات العساس”، يرتقب بثه في شهر رمضان المقبل.

وتحدثت بوطازوت عن مدى انطباق المثل الشعبي “خوك في الحرفة عدوك” على واقع الفن، مؤكدة أن ذلك لا يحصل مع الجميع، ويوجد هناك من يحب الخير للآخر.

يذكر أن بوطازوت تشارك في “بنات العساس”، المرتقب بثه على القناة الأولى، إلى جانب عزيز حطاب، ومنى فتو، وسعاد خيي، تحت إدارة المخرج، إدريس الروخ.