الدوري البرتغالي.. قمة نارية تجمع بين سبورتينج لشبونة وضيفه بنفيكا

جدة - عبدالحي حسين - يستقبل فريق سبورتينج لشبونة منافسه بنفيكا، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “خوسيه الفالادي”، في قمة نارية برسم منافسات الجولة السادسة عشر من ذهاب بطولة الدوري البرتغالي.

ويسعى سبورتينج لشبونة، متصدر الدوري البرتغالي تحقيق النقاط الثلاث، والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب العام، فيما يأمل بنفيكا في العودة بنتيجة إيجابية، وتقليص الفارق عن المتصدر.

ويتصدر سبورتينغ لشبونة الدوري البرتغالي برصيد 39 نقطة بـ 12 فوزا دون هزيمة، فيما يحتل بنفيكا المركز 3 برصيد 33 نقطة من 10 انتصارات، وهزمتين.

يذكر أن فريق بورتو على بعد 4 نقاط فقط من صدارة الدوري البرتغالي الممتاز، بفوزه على مضيفه فارينزي 1-صفر، الأسبوع الماضي، في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.